Жалоба ООО «КС-Строй» на положения документации признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Кс-Строй» на положения документации об электронном аукционе на право заключить контракт на выполнение работ по объекту: “Строительство летнего павильона на 20 детей в оздоровительном лагере по адресу: д. Коленово Юрьев-Польского района Владимирской области”.

Заявитель полагает, что документация данного электронного аукциона содержит нарушения Закона о контрактной системе в сфере закупок, в частности нарушение положений пункта 3 части 9, пункта 1 части 10 статьи 4, положений части 7 статьи 30, положений пункта 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Изучив материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «КС-Строй» на положения документации необоснованной.

«Владимирское УФАС России»