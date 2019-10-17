Жалоба ООО «КС-Строй» на положения аукционной документации признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «КС-Строй» на положения документации об электронном аукционе на право заключить контракт на выполнение работ по строительству ФАПа в с. Лучинское для нужд ГБУЗ ВО «Собинская районная больница».

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с нарушением требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в частности отсутствует проектно–сметная документация в полном объеме, не опубликован проект организации строительства, а также проект государственного контракта не содержит положений в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1466, что, по мнению общества, нарушает часть 7 статьи 30 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «КС-Строй» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.