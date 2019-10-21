Жалоба ООО «КС-Строй» (г. Барнаул) на положение документации признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «КС-Строй» на положение документации при проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству фельдшерско-акушерского пункта в д. Угор для нужд ГБУЗ ВО «Собинская районная больница».

По мнению заявителя, в аукционе частично отсутствие в составе документации о закупке проектной документации и в связи с этим отсутствие функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик объекта закупки, требований к результатам работ, что в свою очередь, приводит к невозможности формирования участником закупки предложения по исполнению государственного (муниципального) контракта. Кроме того, проект государственного контракта не содержит положений в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016г. № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций».

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «КС-Строй» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.