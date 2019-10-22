Жалоба ООО «Контракт» признана частично обоснованной, однако предписание не выдано

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу на положение документации при проведении электронного аукциона на право заключить контракт по мероприятиям по реализации проекта создания комфортной городской среды «Суздаль-Зарядье-Активация» выполнение работ по комплексному благоустройству Торговых рядов г. Суздаль ул. Ленина д. 63«А» для нужд администрации города Суздаля Владимирской области.

Доводы Заявителя следующие:

-заказчик, не надлежащим образом установил срок окончания подачи заявок на участие в Аукционе, чем нарушил часть 2 статьи 63 Закона о контрактной системе в сфере закупок;

— заказчиком нарушены сроки проведения электронного аукциона;

-заказчик установил незаконное требование к сроку действия банковской гарантии;

— заказчик вводит в заблуждение участников закупки, устанавливая разный размер обеспечения гарантийных обязательств в разных частях закупочной документации.

Изучив представленные документы, исследовав доказательства сторон в рамках внеплановой проверки, проведенной в соответствии с пунктом 1 частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе, Комиссия установила нарушение в части 1 статьи 34, части 6 статьи 96 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Однако, предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок в отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки не выдано, так как допущенное нарушение не повлияло на результаты определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в рамках осуществления данной закупки.