Жалоба ООО «Конструкция-АС» (г.Владимир) на действия аукционной комиссии признана необоснованной, однако комиссии выдано предписание об устранении нарушений

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Конструкция-АС» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по строительству ФАПа в д.Пахомово для нужд ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно признала его аукционную заявку несоответствующей требованиям аукционной документации и законодательства по причине того, что в составе заявки отсутствовала копии выписки СРО на право выполнения инженерных изысканий на объектах капитального строительства.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Конструкция-АС» по доводам, изложенным в ней, необоснованной. Однако, в результате проведенной внеплановой проверки, Комиссией было установлено, что заказчиком в аукционной документации установлено требование к участникам закупки об одновременном предоставлении копии выписки СРО на право выполнения инженерных изысканий на объектах капитального строительства, а также копии выписки СРО на выполнение работ на подготовку проектной документации, что приводит к ограничению количества участников закупки.

В силу изложенного, в отношении аукционной комиссии выдано предписание об устранении нарушений законодательства о закупках путем пересмотра итогов электронного аукциона без учета требования заказчика о предоставлении участниками закупки в составе заявки копии выписки СРО на право выполнения инженерных изысканий на объектах капитального строительства.