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Жалоба ООО «Композа» на действия комиссии признана необоснованной. Однако, в действиях заказчика установлены нарушения Закона о контрактной системе в сфере закупок

Комиссия  Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Композа» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку оборудования (компьютеры в сборе) для нужд ГБУЗ ВО «Ковровская городская больница № 2.

По мнению заявителя, аукционная комиссия неправомерно отклонила первую часть его заявки.

ООО  «Композа» считает, что сведения о товаре, указанные им в первой части заявке   соответствуют  установленным требованиям документации об аукционе.

          Изучив материалы дела, заслушав мнения сторон, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «Композа» на действия комиссии необоснованной.

          Вместе с тем, по результатам проведения внеплановой проверки, Комиссией Владимирского УФАС России выявлены нарушения статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

          Таким образом, рассматриваемая аукционная документация требует внесения соответствующих изменений в целях устранения нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

 В отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

 

«Владимирское УФАС России»

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