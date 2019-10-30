Жалоба ООО «Комплексные инженерные системы» признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Комплексные инженерные системы» на положения документации об электронном аукционе на право заключить муниципальный контракт на строительство объекта: «Средняя школа на 550 учащихся в микрорайоне № 1 г. Кольчугино», расположенного по адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Шмелева, д.6 для нужд муниципального образования Кольчугинский район.

Заявитель в своей жалобе указал, что действия заказчика, не разместившего в ЕИС проектно-сметную документацию в полном объеме, нарушают Закон о контрактной системе в сфере закупок.

В ходе рассмотрения дела установлено, что заказчиком разрабатывалась проектно-сметная документация в полном объеме и была размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Большая часть работ по проекту была выполнена в рамках муниципального контракта.

Муниципальный контракт был расторгнут по соглашению сторон 12 сентября 2019 года.

В составе закупки заказчиком включены те объемы работ, которые не были исполнены в рамках муниципального контракта.

Рассмотрев представленные документы, заслушав мнения сторон, Комиссия пришла к выводу о признании жалобы ООО «Комплексные инженерные системы» необоснованной.