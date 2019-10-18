Жалоба ООО «Кедр» на положения аукционной документации признана частично обоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Кедр» на положения документации при проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме на оказание услуг по ежедневному приготовлению и доставке горячего лечебного питания для пациентов круглосуточных стационаров, включая беременных и рожениц на 2020-2021 г.г. для нужд ГБУЗ ВО «АРБ».

По мнению заявителя, документация рассматриваемого электронного аукциона содержит нарушения Закона о контрактной системе в сфере закупок, в частности нарушение части 7 статьи 50, части 8 статьи 54.3, части 3 статьи 96, Закона о контрактной системе в сфере закупок.

При рассмотрении жалобы представитель заказчика и представитель уполномоченного органа выразили мнение о необоснованности настоящей жалобы в полном объеме.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Кедр» частично обоснованной (в части нарушения части 3 статьи 96 Закона о контрактной системе в сфере закупок).

Таким образом, рассматриваемая аукционная документация требует внесения соответствующих изменений в целях устранения нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

В отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.