Жалоба ООО «Кедр» (г.Барнаул) на положения аукционной документации признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Кедр» на положения документации электронного аукциона на выполнение работ по строительству блочно-модульной котельной по адресу: г.Киржач, ул.Свобода, д.2б.

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с нарушением требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в частности не установлен перечень работ, который подрядчик должен выполнить самостоятельно, отсутствует график оплаты выполненных по контракту работ и график выполнения строительно-монтажных работ.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Кедр» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.

«Владимирское УФАС России»