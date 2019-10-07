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Жалоба ООО «Кедр» (г.Барнаул) на положения аукционной документации признана необоснованной

Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу  ООО «Кедр» на положения документации электронного аукциона на выполнение работ по строительству блочно-модульной котельной по адресу: г.Киржач, ул.Свобода, д.2б.

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с нарушением требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в частности не установлен перечень работ, который подрядчик должен выполнить самостоятельно, отсутствует график оплаты выполненных по контракту работ и график выполнения строительно-монтажных работ.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы  ООО «Кедр»  по доводам, изложенным в ней,   необоснованной.

 

 

«Владимирское УФАС России»

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