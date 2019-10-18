Жалоба ООО «Инвестком» признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Инвестком» на действия комиссии по проведению электронного аукциона на поставку расходного материала для нужд ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная городская больница».

Заявитель в своей жалобе указал, что аукционная комиссия неправомерно признала его заявку несоответствующей требованиям аукционной документации и необоснованно не допустила его к участию в электронном аукционе.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно проверяя первые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, правомерно отказала заявителю в допуске к участию в электронном аукционе.

На основании выше установленного, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «Инвестком» на действия аукционной комиссии необоснованной.