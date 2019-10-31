Жалоба ООО «Ф-Маркет» (г.Москва) на действия аукционной комиссии признана необоснованной, однако в отношении заказчика выдано предписание

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Ф-Маркет» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку системы мониторирования артериального давления и системы холтеровского электрокардиографического мониторирования для нужд ГБУЗ ВО ДГБ г.Гусь-Хрустальный.

По мнению заявителя, аукционная комиссия неправомерно отказала в доступе к участию в электронном аукционе заявке ООО «Ф-Маркет» по причине несоответствия требованиям аукционной документации по позиции «Полоса пропускания каналов ЭКГ регистратора, Гц».

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Ф-Маркет» по доводам, изложенным в ней, необоснованной. Вместе с тем по результатам проведенной внеплановой проверки установлено, что по вышеуказанной позиции технического задания требования сформулированы заказчиком некорректно и допускают неоднозначное толкование. В силу изложенного, в отношении заказчика, аукционной комиссии вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.