Жалоба ООО «Дельта плюс» на действия комиссии признана обоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Дельта плюс», на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку медицинских расходных изделий для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Центральная городская больница города Коврова».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно признала вторую часть заявки ООО «Дельта плюс» на участие в указанном электронном аукционе не соответствующей требованиям аукционной документации и законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Изучив материалы дела, заслушав мнение представителя уполномоченного органа, представителя заказчика, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «Дельта плюс» обоснованной.

Вместе с тем, по результатам проведения внеплановой проверки, Комиссией Владимирского УФАС России выявлены нарушения части 6 статьи 69 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Таким образом, аукционной комиссии устранить нарушения законодательства в сфере закупок путем:

— отмены результатов процедур подведения итогов данной закупки, соответствующего протокола заседания аукционной комиссии;

— возвращения на стадию подведения итогов электронного аукциона

В отношении аукционной комиссии, оператора электронной площадки вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.