Жалоба ООО «Авеон Технохауз» на положение документации признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Авеон Технохауз» на положение документации при проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству блочно-модульной котельной, по адресу: г. Киржач, ул. Свобода, д. 2Б для нужд администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.

По мнению заявителя, заказчик установил дополнительные требования не в соответствии с постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 №99 и нарушает требования законодательства РФ, в частности ч. 2 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ, постановления Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. N 99 и права участников закупки.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Авеон Технохауз» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.