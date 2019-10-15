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Жалоба ООО «2М» (г.Ярославль) на действия конкурсной комиссии признана необоснованной

Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу  ООО «2М» на действия комиссии при проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме на оказание услуг по ежедневному приготовлению и доставке горячего лечебного питания для пациентов круглосуточных стационаров, включая беременных и рожениц на 2020-2021 г.г. для нужд ГБУЗ ВО «Александровская районная больница».

По мнению заявителя, конкурсная  комиссия необоснованно признала его  заявку несоответствующей требованиям конкурсной документации и законодательства по причине того, что в качестве подтверждения своего опыта на оказание услуг общественного питания, участником  был приложен контракт, заключенный ранее трех лет до момента подачи заявки на участие в конкурсе.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы  ООО «2М»  по доводам, изложенным в ней,    необоснованной.

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