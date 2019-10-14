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Жалоба ИП С… (г.Владимир) на действия аукционной комиссии признана необоснованной, однако в отношении заказчика выдано предписание

Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу  ИП С… на действия комиссии при проведении электронного аукциона на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре (АПС и СО) для нужд ГБУЗ ВО «Ковровская районная больница».

По мнению заявителя, аукционная комиссия неправомерно признала вторую часть заявки ИП С… на участие в указанном электронном аукционе не  соответствующей требованиям аукционной документации и законодательства на основании непредоставления документов –  копии лицензии по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы   ИП С…  по доводам, изложенным в ней,   необоснованной.  Однако в результате внеплановой проверки Комиссией было установлено, что заказчиком некорректно сформулировано требование к вышеуказанной лицензии, что привело к ограничению количества участников закупки, обладающих действующими лицензиями. В силу изложенного, в отношении заказчика выдано предписание об устранении допущенных нарушений.

 

«Владимирское УФАС России»

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