Жалоба «ИП П…» на положения документации признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ИП «П…» на положения документации при проведении электронного аукциона на поставку знаков аварийной остановки для обеспечения нужд Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире.

В жалобе заявитель указал на то, что в документации рассматриваемого электронного аукциона заказчиком установлены положения, которые могут привести к ограничению участников закупки, а также содержится нарушение пункта 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок, так как при описании объекта закупки установлен неверный нормативный документ, требованиям которого должен соответствовать товар.

Изучив материалы дела, заслушав мнение заказчика, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ИП «П…» на положения документации необоснованной.