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Жалоба ИП «Н…» (г.Владимир) на действия заказчика признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ИП «Н…» на действия заказчика при проведении электронного аукциона на поставку жилого помещения (благоустроенной квартиры) для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальном образовании г.Владимир.

По мнению заявителя, заказчик необоснованно отказался от заключения контракта с победителем указанного электронного аукциона ИП «Н…» поскольку в аукционной заявке ИП «Н…» были представлены заведомо ложные сведения относительно полномочий представлять интересы владельца квартиры.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ИП «Н…»  по доводам, изложенным в ней, необоснованной.

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