Жалоба ИП «Н…» (г.Владимир) на действия аукционной комиссии признана необоснованной, однако в отношении заказчика выдано предписание

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ИП «Н…» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на приобретение в муниципальную собственность жилого помещения (благоустроенной) квартиры для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в г.Судогда.

По мнению заявителя, аукционная комиссия неправомерно признала вторую часть заявки ИП «Н…» на участие в указанном электронном аукционе не соответствующей требованиям аукционной документации и законодательства о контрактной системе в сфере закупок на основании непредоставления документов, подтверждающих право собственности на недвижимое имущество участника закупки.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ИП «Н…» по доводам, изложенным в ней, необоснованной. Однако в результате внеплановой проверки Комиссией было установлено, что заказчиком двусмысленно и неоднозначно сформулированы требования относительно круга лиц, имеющих право участвовать в закупке от имени собственников жилого помещения и предоставлять соответствующую нотариально заверенную доверенность. В силу изложенного, в отношении заказчика выдано предписание об устранении допущенных нарушений.