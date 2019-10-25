Жалоба ИП «К…» признана обоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ИП «К…» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на право заключить государственный контракт на поставку молока питьевого и кефира для нужд государственного казенного учреждения здравоохранения Владимирской области «Областная психиатрическая больница №1».

Заявитель в своей жалобе указал, что аукционная комиссия неправомерно признала его заявку несоответствующей требованиям аукционной документации.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 69 Закона о контрактной системе в сфере закупок неправомерно приняла решение о несоответствии заявки ИП «К…» на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям указанным в протоколе подведения итогов электронного аукциона.

На основании выше установленного, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ИП «К…» обоснованной.

В силу изложенного, в отношении аукционной комиссии, оператора электронной торговой площадки выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.