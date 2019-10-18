Жалоба ИП «А…» на действия заказчика признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ИП «А…» на действия заказчика при проведении электронного аукциона на право заключить контракт на приобретение в собственность муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 13 жилых помещений (квартир), общей площадью не менее 567,9 кв.м, не более 582,8 кв.м в новом или строящемся многоквартирном доме для нужд муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.

Заявитель, являясь победителем по электронному аукциону в своей жалобе указал, что заказчик неправомерно признал ИП «А…» уклонившимся от заключения контракта.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что действия заказчика по признанию ИП «А…» фактически не предоставившего надлежащее обеспечение исполнения контракта уклонившимся от заключения контракта, соответствуют требованиям статьи 83.2 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

На основании выше установленного, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ИП «А…» необоснованной.