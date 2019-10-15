Жалоба ГУП ВО «Медтехника» (г.Владимир) на действия аукционной комиссии признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ГУП ВО «Медтехника» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку камеры для хранения инструментов для нужд ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница № 5 г.Владимира».

По мнению заявителя, конкурсная комиссия необоснованно признала его заявку несоответствующей требованиям аукционной документации и законодательства по причине того, что в составе аукционной заявки отсутствуют паспортные данные лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ГУП ВО «Медтехника» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.