Жалоба гражданина на действия организатора аукциона ИП «Б…» признана необоснованной

Во Владимирское УФАС России жалобы гражданина на действия организатора аукциона ИП «Б…» при проведении аукциона по продаже арестованного имущества (вторичные торги: Квартира, общ.пл. 42,1 кв.м, адрес: г. Владимир, ул. Северная, 9б-10.

Заявитель считает, что организатором аукциона ИП «Б…» был нарушен порядок внесения изменений в извещение о проведении открытого аукциона по продаже арестованного заложенного имущества, что повлекло проведение торгов с существенным нарушением порядка их проведения.

Жалоба была рассмотрена антимонопольным органом в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона«О защите конкуренции».

По правилам статьи 18.1. Закона о защите конкуренции действия (бездействия) организатора торгов могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, права или законные интересы которых могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов.

Рассмотрев жалобу по существу, Комиссия Владимирского УФАС России признала ее необоснованной.