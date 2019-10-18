Жалоба гражданина на действия аукционной комиссии МО Судогодский район признана обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба гражданина на действия Организатора торгов — администрации муниципального образования «Судогодский район» при проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, площадью 879 кв.м., местоположение: Владимирская обл., Судогодский район, МО Вяткинское сельское поселение.

Заявитель считает действия аукционной комиссии по его отстранению от участия в аукционе незаконными.

Комиссия Владимирского УФАС России, рассмотрев жалобу, решила признать ее обоснованной и выдала предписание об отмене протокола о результатах аукциона от 19.09.2019, о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с учетом принятого решения, о назначении даты проведения аукциона не ранее 10 рабочих дней с даты получения решения, об извещении участников о дате, времени и месте проведения аукциона.