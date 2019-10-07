Жалоба АО «Технология воды и металла» на действия закупочной комиссии АО «ВНИИ «Сигнал» признана необоснованной

Комиссией Владимирского УФАС России рассмотрена жалоба АО «ТВиМ» на действия закупочной комиссии АО «ВНИИ «Сигнал» по неправильному определению победителя запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку запасных частей для станка гидроабразивной резки в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела жалоба АО «ТВиМ» признана необоснованной.

«Владимирское УФАС России»