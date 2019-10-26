Застройщик в Пиганово обещает сдать дома к Новому году

Похоже, история с долгостроем в Пиганово близка к развязке. Застройщик «Строй-Капитал» пообещал выдать ключи жителям в ближайшие месяцы. В микрорайоне осталось всего два несданных дома. Собственники квартир в доме №19 по улице Центральной ждут законные метры уже два года. Их дом должны были сдать в 2017 году.

— Задержка сдачи дома больше двух лет и ничего нельзя сделать. Мы живем с маленьким ребенком по съемным квартирам. Ни работы, ни прописки. Одни обещания, три года строят. Все сроки давно прошли! – возмущается Светлана Андрианова.

Новый гендиректор компании «Строй-Капитал» Николай Никонов заступил в свою должность в прошлом году. Тогда, по его словам, в микрорайоне было не достроено 7 домов. В 2018 году пять из них сдали, в этом году застройщик обещает ввести в эксплуатацию ещё два дома.

— С 24 по 28 – эти дома мы сдали в прошлом году. По генплану у нас остались дома 18 и 19, в ноябре мы их сдаем. Мы доделываем благоустройство. Проводим до конца газ. Сейчас мы больше занимаемся получением справок о том, что дом готов. Чтобы город приходил принимал. И попутно доделываем всю мелочь, — уверяет Николай Никонов.

Сейчас идет благоустройство территории.

Прежний руководитель «Строй-Капитала» Станислав Булахов объяснял задержку сдачи домов закрытием федеральной программы «Жильё для российской семьи». На строительство малоэтажных домов якобы закончились деньги. Новый руководитель рассказал «Призыву», где нашли средства на завершение стройки.

— Мы изыскали средства в первую очередь у наших должников. В свое время нам должны были определенные юрлица. Нам в этом плане помогают приставы. По долгам сейчас работаем очень усиленно. Даже если взять исполнительное производство. Динамика положительная, порядка 20 миллионов изыскали. Погасили долги. Плюс заемные средства у нас есть. Кредитование, — рассказал застройщик.

Получить все неустойки и просрочки по договору собственники имеют право, говорит Николай Никонов. На эту тему с людьми уже ведутся беседы. За компенсацией стоит приходить после сдачи домов. По проекту в Пиганово должно быть построено больше 60 домов, говорит застройщик. На деле получилось возвести одну треть. «Строй-Капитал» намерен продолжать застраивать район и дальше.

Ранее «Призыв» сообщал, что подвалы жителей Пиганово регулярно затапливает водой. Застройщик обещал наладить водоотведение.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

Заглавное фото местных жителей