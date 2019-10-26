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Застройщик в Пиганово обещает сдать дома к Новому году

Идет благоустройство территории

Похоже, история с долгостроем в Пиганово близка к развязке. Застройщик «Строй-Капитал» пообещал выдать ключи жителям в ближайшие месяцы. В микрорайоне осталось всего два несданных дома. Собственники квартир в доме №19 по улице Центральной ждут законные метры уже два года. Их дом должны были сдать в 2017 году.

Задержка сдачи дома больше двух лет и ничего нельзя сделать. Мы живем с маленьким ребенком по съемным квартирам. Ни работы, ни прописки. Одни обещания, три года строят. Все сроки давно прошли! – возмущается Светлана Андрианова.

Новый гендиректор компании «Строй-Капитал» Николай Никонов заступил в свою должность в прошлом году. Тогда, по его словам, в микрорайоне было не достроено 7 домов. В 2018 году пять из них сдали, в этом году застройщик обещает ввести в эксплуатацию ещё два дома.

— С 24 по 28 – эти дома мы сдали в прошлом году. По генплану у нас остались дома 18 и 19, в ноябре мы их сдаем. Мы доделываем благоустройство. Проводим до конца газ. Сейчас мы больше занимаемся получением справок о том, что дом готов. Чтобы город приходил принимал. И попутно доделываем всю мелочь, — уверяет Николай Никонов.

 Сейчас идет благоустройство территории.

Прежний руководитель «Строй-Капитала» Станислав Булахов объяснял задержку сдачи домов закрытием федеральной программы «Жильё для российской семьи». На строительство малоэтажных домов якобы закончились деньги. Новый руководитель рассказал «Призыву», где нашли средства на завершение стройки.

Мы изыскали средства в первую очередь у наших должников. В свое время нам должны были определенные юрлица. Нам в этом плане помогают приставы. По долгам сейчас работаем очень усиленно. Даже если взять исполнительное производство. Динамика положительная, порядка 20 миллионов изыскали. Погасили долги. Плюс заемные средства у нас есть. Кредитование, — рассказал застройщик.

Получить все неустойки и просрочки по договору собственники имеют право, говорит Николай Никонов. На эту тему с людьми уже ведутся беседы. За компенсацией стоит приходить после сдачи домов. По проекту в Пиганово должно быть построено больше 60 домов, говорит застройщик. На деле получилось возвести одну треть. «Строй-Капитал» намерен продолжать застраивать район и дальше.

Ранее «Призыв» сообщал, что подвалы жителей Пиганово регулярно затапливает водой. Застройщик обещал наладить водоотведение.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

Заглавное фото местных жителей

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