Зарплаты повысят — НДС снизят. Что еще изменится в октябре?

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С 1 октября вступили в силу новые законы
Наступивший октябрь порадует бюджетников и военных пенсионеров. Подешевеют отечественные фрукты и ягоды, но подорожает кондитерка. Начинают действовать поправки в Трудовой кодекс. Любителям покурить на балконе теперь надо быть предельно осторожными. Изменится судебная система. Все банки подключат к системе быстрых платежей. Неприятный сюрприз ждет тех, кто часто берет кредиты. Закроют «неправильные» хостелы. И начнется осенний призыв. Подробности читайте в нашем материале.
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Повышение зарплат госслужащим
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Распоряжение о 5-процентном повышении базовых окладов работников госучреждений Владимирской области подписано Владимиром Сипягиным 25 сентября, а сама повышенная зарплата должна начисляться уже с 1 октября, сообщает пресс-служба губернатора.
В «Белом доме» разъясняют, что повышение зарплат коснется рабочих, специалистов и служащих в социальной сфере. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии. Работников учреждений спорта, ветеринарии, сельского хозяйства, архивной службы, службы ГО и ЧС, центров занятости населения и многофункциональных центров тоже ждет рост базовых окладов.
Департаменту финансов администрации Владимирской области уже поручено разработать проект закона о внесении соответствующих изменений в закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». В распоряжении губернатора содержится рекомендация всем муниципалитетам региона-33 принять аналогичные меры по увеличению оплаты труда работников муниципальных учреждений, которые обеспечиваются за счёт средств местных бюджетов.
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Увеличение пенсий военных
С 1 октября государство проиндексирует пенсии военным — они увеличатся на 6,3%. Изменение коснется 2,6 млн россиян, прошедших военную службу, а также бывших сотрудников Росгвардии, Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов, фельдъегерской связи и других. После индексации средний размер пенсии военных составит 26,2 тыс. рублей.
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Изменение НДС для отдельных продуктов
После общего повышения налога на добавленную стоимость с 18% до 20%, случившегося в начале этого года, правительство решило с 1 октября изменить ставку для трех категорий товаров. Для фруктов и ягод налог будет снижен до льготной ставки в 10%. А вот для пальмового масла, наоборот, повышен с 10% до 20%. Это означает, что должны подешеветь фрукты и ягоды отечественного производства. Продукция с использованием пальмового масла, например, кондитерские изделия, скорее всего, подорожает.
Ожидается, что снижение ставки приведет к росту объемов выращивания, снизится себестоимость продукции, а вместе с ней и конечная цена для потребителей. Раньше нашим яблокам, грушам, сливам приходилось конкурировать с импортными. Собственному производству часто мешали развиваться высокие налоги и другие препятствия. Что ж, поживем – увидим…
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Поправки в Трудовой кодекс
С 1 октября все заявления об отпуске, увольнении и прочие кадровые документы сотрудник вправе сдавать в электронном виде. Предположим, наемный работник, находясь в отпуске, принял решение покинуть место работы и отправляет заявление об увольнении сотруднику отдела кадров. Тот будет обязан его принять. Но с одной поправкой: только если в трудовом договоре сотрудника внесена поправка о том, что он имеет право подавать заявление в электронном виде.
Теперь станет в разы меньше споров по выплате отпускных. В статье 136 Трудового кодекса указано, что сотруднику должны будут перечислить отпускные за три рабочих дня до отпуска. Раньше речь шла о календарных днях.
Также компании смогут избавиться от проблемы с выплатой отпускных сотрудникам, которые внезапно решили уйти в отпуск, например, с завтрашнего дня. В этом случае работодатель не успевает выплатить сотруднику отпускные в трехдневный срок до начала отпуска. И в этом случае трудовая инспекция вправе оштрафовать организацию на 50 тысяч рублей (ч. 1 ст. 5.27 КоАП). Новые поправки предполагают, что в случае внезапного отпуска сотрудника компания сможет рассчитаться с ним в течение трех рабочих дней после его уведомления об уходе в отпуск.
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Новые правила противопожарной безопасности
С 1 октября вступает в силу постановление правительства, которым запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Таким образом граждане не вправе жарить шашлыки на балконах и зажигать свечи, пояснила пресс-служба МЧС. Новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах, если оно не создает угрозы пожарной безопасности.
За нарушение правил предусмотрена ответственность по статье Административного кодекса о нарушении требований пожарной безопасности. Санкции статьи предусматривают наказание в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до 3 тыс. рублей либо до 5 тыс. рублей, если в результате нарушений правил возник пожар.
Кроме того, кинотеатры теперь должны перед началом каждого сеанса информировать зрителей, как им нужно действовать, если объявлена пожарная тревога. А больницы обязаны размещать тяжелобольных пациентов на первых этажах, чтобы их было легче эвакуировать в экстренных ситуациях.
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Изменения в судебной системе
С 1 октября появятся новые суды — апелляционной инстанции общей юрисдикции и кассационной инстанции общей юрисдикции. В территориальную юрисдикцию каждого апелляционного суда общей юрисдикции войдут от 14 до 21 субъекта РФ, каждого кассационного — от 7 до 13 субъектов. Таким образом в структуре судебной власти они будут вышестоящими органами по отношению к областным и равным им судам.
Юристы отмечают, что процесс теперь станет сложнее, потому что территориально добраться до апелляционного или кассационного суда будет проблематично, это повысит расходы на представителя. Но есть и огромный плюс, который выражается в объективности судей при рассмотрении жалоб. На данный момент все жалобы рассматриваются теми же судами, которые рассматривали дело в первой инстанции, судейский состав при этом очень тесно между собой взаимосвязан, что часто негативно отражалось на независимости и беспристрастности принятия решений. Децентрализация судейского сообщества и выделение отдельных полномочий должны положительно повлиять на правосудие в целом и снизить коррупционную составляющую. Также уменьшится косвенное давление на судей со стороны региональных властей.
Кроме того, вступает в силу еще одно изменение — в гражданском процессе появится институт защиты интересов группы лиц. Права группы лиц можно будет защищать при наличии общего ответчика. Это удобное нововведение, которое позволит сократить расходы на представительство в суде. При этом значимость иска увеличивается пропорционально количеству участвующих в деле лиц со стороны истца: сложно не принимать во внимание нарушения закона, если на него указывает группа лиц от 20 человек. Соответственно шансы на благополучный исход дела увеличиваются.
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Расширение банковских услуг
С 1 октября банки обязаны подключиться к Системе быстрых платежей. Сервис позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках, в том числе в адрес госорганов и юридических лиц, и оплачивать товары и услуги в торговых точках по QR-коду. Размер комиссии, взимаемой банками за платежи по медицинским и образовательным услугам, а также оплате ЖКХ, не должен превышать 0,4%, а по прочим платежам — 0,7%. За оплату штрафов, госпошлин и других сборов в пользу государства комиссия не взимается.
Пока из крупнейших банков к СБП не присоединился Сбербанк. Центробанк проинформировал о готовности принять меры в виде предписаний и штрафов к не подключившимся в срок банкам.
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Новые условия выдачи кредитов
С начала октября банки перед оформлением займа должны рассчитать месячную долговую нагрузку клиента. Высчитываться она будет по такой формуле: действующие кредитные обязательства соотнесут с совокупным официальным доходом клиента. Если долговая нагрузка окажется выше 50%, то в выдаче нового кредита могут отказать.
У заемщиков с низкой долговой нагрузкой не возникнет новых сложностей с получением кредита. На фоне снижения банковских ставок по депозитам и кредитам, вызванным снижением ключевой ставки ЦБ, таким заемщикам получить кредит станет легче, поскольку ставки для них будут снижаться. Однако для заемщиков с высокой долговой нагрузкой ставки либо останутся на текущем уровне, либо, с большой вероятностью, возрастут, что в свою очередь приведет к росту отказов в выдаче займов.
Таким образом, можно прогнозировать снижение темпов роста потребительского кредитования, которых и добивается ЦБ. То есть принятые меры помогут если не снизить, то притормозить дальнейший рост закредитованности граждан. Однако тем, кто прибегал к кредитованию для поддержания привычного образа жизни, вероятно, придется еще больше сократить свои расходы на ежедневное потребление.
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Ужесточение требований к хостелам
С 1 октября начнет действовать поправка в статью 17 Жилищного кодекса РФ, запрещающая предоставлять гостиничные услуги в жилых помещениях. Теперь помещение, в котором расположен хостел, владелец обязан будет перевести в нежилое. К таким помещениям в многоквартирных жилых домах законодательство предъявляет строгие требования. Его нужно будет оснастить необходимым оборудованием, системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.
В соответствии с действующим законодательством, перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если она расположена на первом этаже указанного дома, а на втором этаже и выше — только при условии, что под ними расположены тоже нежилые помещения. Кроме того, должен быть отдельный вход.
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Осенний призыв
Около 132 тыс. призывников пополнят Вооруженные Силы России в ходе осенней призывной кампании, которая пройдет с 1 октября по 31 декабря во всех 85 регионах РФ. Он не затронет педагогических работников, так как они призываются один раз в год — с 1 мая по 15 июля. Граждане, проживающие в сельской местности, занятые на уборочных работах, будут призываться с 15 октября по 31 декабря. В ряды Российской Армии из региона-33 отправятся 1300 новобранцев.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: duma-er.ru
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