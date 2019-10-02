Зарплаты повысят — НДС снизят. Что еще изменится в октябре?

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Распоряжение о 5-процентном повышении базовых окладов работников госучреждений Владимирской области подписано Владимиром Сипягиным 25 сентября, а сама повышенная зарплата должна начисляться уже с 1 октября, сообщает пресс-служба губернатора.

В «Белом доме» разъясняют, что повышение зарплат коснется рабочих, специалистов и служащих в социальной сфере. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии. Работников учреждений спорта, ветеринарии, сельского хозяйства, архивной службы, службы ГО и ЧС, центров занятости населения и многофункциональных центров тоже ждет рост базовых окладов.

Департаменту финансов администрации Владимирской области уже поручено разработать проект закона о внесении соответствующих изменений в закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». В распоряжении губернатора содержится рекомендация всем муниципалитетам региона-33 принять аналогичные меры по увеличению оплаты труда работников муниципальных учреждений, которые обеспечиваются за счёт средств местных бюджетов.