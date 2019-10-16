«Записки фрилансера» и другие: топ-7 книг современных владимирских писателей

«Владимир – современная Флоренция! Какое скопление авторов!.. Какое разнообразие! Сочетание непохожих, уникальных индивидуальностей, взрыв ослепительных стихов и поразительной прозы!..» — поэт Владимир Пучков очень точно охарактеризовал состояние дел в литературной жизни нашего города. С Владимирской областью связаны имена многих известных литераторов – А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, К.Д. Бальмонта, М.И. Цветаевой, Д.Л. Андреева, И.С. Шмелева, А.И. Солженицына, В.А. Солоухина… В этом году широко отмечается юбилей поэта-песенника А.И.Фатьянова.

Наши современники — поэты и прозаики достойно поддерживают престиж владимирской литературы. В 2007 году учреждена литературная премия им. С.К. Никитина. С 2008 года вручается литературная премия им. А.И. Шлыгина. Владимирских литераторов знают в России и за рубежом.

Библиограф областной библиотеки для детей и молодежи Татьяна Андреева представляет нескольких победителей конкурса «Владимирская книга года-2018» в номинации «Художественная литература. Проза». Все эти книги абсолютно бесплатно можно взять в библиотеках области.

«Записки фрилансера»

Анатолий Гаврилов – редкий пример живого автора, который в почете у других писателей. Ему за 70, но он ходит в майке с веселой надписью, пишет в «Фейсбук». Последняя книга написана им в соавторстве с Павлом Елохиным и называется весьма современно. Два владимирских фрилансера решили изложить свои взгляды на жизнь, а что из этого получилось, судить читателям.

Работа фрилансером означает труд вне штата компании, наподобие частной практики. Вы находите клиентов, выполняете работу и получаете за это деньги. Среди фрилансеров много представителей творческих профессий, ИТ-сферы, рекламы. В последнее время ими становятся инженеры, преподаватели, менеджеры, консультанты. Они находят клиентов через Интернет, например, на специальных биржах и сервисах, используют личные знакомства, связи, ищут клиентов через друзей, сами продвигают свои услуги.

Анатолий Гаврилов родился в Мариуполе. Работал на заводах, на железной дороге, на почте. Заочно закончил Литературный институт им. А.М. Горького. Во Владимире тоже хотел устроиться на железную дорогу, но друг отвел его в театр – поближе к культуре. «Мне там сказали, что могут взять актером, – вспоминает он. – Я пришел в ужас. Но уже после понял, что ослышался: мне предлагали должность вахтера! Мы вряд ли сумеем придумать и написать больше, чем уже есть в жизни». Его проза переведена на английский, немецкий, шведский, финский, испанский, венгерский, китайский языки. Лауреат премий Андрея Белого и Антона Чехова.

Павел Елохин учился в МГУ и Кишинёвском университете, защитил кандидатскую диссертацию по философии, работал в Академии наук Молдовы. В 1998 году переехал во Владимир.

«Прошлогодний Дед Мороз»

Психолог, автор телепрограмм о театре, волонтер-координатор фестивально-гастрольных программ Владимирского академического театра драмы, писатель… Всё это грани таланта Ольги Гуниной. В свет вышла её новая книга «Прошлогодний Дед Мороз». Это сборник новелл, разных по своему настроению, форме, времени изложения. И все они соединены одной темой – любовью к описываемым героям. Автор пробует себя в разных жанрах: это и сказочные этюды, и были о судьбах женщин России, и литературные страшилки, и детективные истории. Никого не оставит равнодушным юмористическая глава о коте Бубосе.

«Я села и написала за 2-3 недели новеллу, которая легла в основу этой книги. Совершенно литературный материал, не опирающийся ни на мой жизненный опыт, ни на опыт моих друзей, ни какие истории, услышанные или рассказанные кем-то. И я очень довольна, что эта книга у меня получилась».

Майская премьера владимирской драмы «Тайна старого дома» стала сюрпризом даже для заядлых театралов. Московский режиссер Юлия Беляева поставила спектакль по мотивам новелл из книги Ольги Гуниной. У большинства зрителей возникло ощущение, что тайны своей души им открыли и автор, и режиссер, и актрисы. И оказалось, что спрятанный за темной вуалью тайны старый дом наполнен не только тенями и мистическими звуками, но и жизнью реальных людей.

«Егоровы клады»

Новая книга вязниковского писателя Владимира Герасимова рассказывает о благородном воре Егоре, в давности промышлявшем в вязниковских лесах. «Это был своеобразный Робин Гуд нашего края. Благородный разбойник, который защищал простой угнетенный люд, грабя богатых обидчиков и возвращая награбленное детям, вдовам, старикам».

На самом деле, как и любая настоящая литература, «Егоровы клады» – это в первую очередь повесть о человеческих чувствах. О любви и ненависти, дружбе и предательстве. В книге есть место волшебству и чуду, сказка здесь сосуществует бок о бок с действительностью. Герои летают на телегах без лошадей, носят рубашки, которые никаким оружием не пробить. Они могут мгновенно стать невидимыми для врагов. Однако по тем же законам сказки богатство, нажитое неправедным трудом, не даёт людям счастья.

Тираж «Егоровых кладов» совсем небольшой – 100 экземпляров, больше половины из которых уже разошлись по библиотекам. Помимо основной повести, в книгу включены несколько «Вязниковских небылей», рассказывающих о зарождении тех или иных топонимов малой родины.

«Рождественское наваждение»

2018 год оказался богатым на приятные для Сергея Хламова события: ему исполнилось 45 лет, его приняли в Союз писателей России, он подготовил к публикации новую книгу, в которой представлены рассказы и очерки, где автор описывает любимые уголки его родной Юрьев-Польской земли. Некоторые из этих произведений были ранее опубликованы. А в новых рассказах продолжается разговор о красотах Владимиро-Суздальского Ополья, интересных и любопытных страницах истории, о людях – известных и не очень, но замечательных своими делами.

Сергей Юрьевич преподает историю в школе. Свое увлечение краеведением он успешно совмещает с литературной деятельностью. Все его очерки основаны на реальных событиях и исторических фактах, по его произведениям можно изучать историю Юрьев-Польского района.

«Вечер с Окуджавой»

На конкурс «Владимирская книга года-2018» было представлено сразу две книги известного владимирского судмедэксперта, заслуженного врача России, академика, кандидата медицинских наук, журналиста, страстного любителя футбола Марка Фурмана: «Мораторий на крови: роман-реквием» и «Очарование футбола», посвященная истории его любимой игры. Обе они стали победителями в своих номинациях. Но хочется ещё рассказать и о книге, вышедшей чуть ранее – в октябре 2016 года.

Произведение повествует о том, как одного из двух друзей Фурмана, приехавших к нему в конце 1970-х годов в гости, – известного горьковского адвоката – в ресторане гостиницы «Владимир» приняли за знаменитого барда Булата Окуджаву. Друзья решили подыграть публике и не стали развеивать заблуждение. Весь вечер они были окружены вниманием дам, мужчины передавали на их столик шампанское и коньяк, оркестр исполнил чуть ли не все мелодии песен. Сам же мнимый Окуджава исполнять «свои» песни отказался, ссылаясь на потерю голоса. Через много лет Фурман послал этот рассказ самому Булату Шалвовичу и получил от него ответ: «Уважаемый Марк Айзикович! Благодарю Вас за чудесный рассказ. Действительно мистика. Показываю друзьям. Желаю Вам всего самого доброго. Б. Окуджава».

Кроме этого рассказа, в сборнике представлены произведения, написанные Фурманом в разные годы: криминальные новеллы-расследования судебного медика, цикл рассказов и эссе о памятных встречах с известными людьми: Владимиром Высоцким, Евгением Евтушенко, Андреем Вознесенским, Валерием Янковским, Николаем Андриановым и другими.

Завершает свою книгу Марк Фурман выдержками из своих дневников. Есть здесь и размышления о смертной казни в России. Судмедэксперт взвешивает все «за» и «против», вспоминая ряд жестоких убийств, страдания родственников погибших, свою работу на месте преступлений. Фурман говорит, что Россия за 20 лет действия моратория на смертную казнь приобщается к «европейским принципам размазанного, исковерканного, а по сути замешанного на крови гуманизма». Эту тему он продолжает в новой книге «Мораторий на крови: роман-реквием».

«Под сенью Успения»

Это пронзительная, исповедальная книга о годах Великой Отечественной войны, на которые пришлось детство писателя, о его стремлении стать моряком. Это желание вело его по жизни, как свет путеводной звезды, через невзгоды, голод, холод и тяжелую болезнь. Семья Карышевых была эвакуирована во Владимир в начале войны, отсюда он уехал поступать в Архангельскую мореходную школу, стал матросом. Затем продолжил образование, работал инженером по ремонту атомных подводных лодок на Дальнем Востоке. И вернулся во Владимир.

Роман-трилогия основан на биографии писателя. Он рассказывает об улочках и районах города, где жил, гулял мальчишкой, о госпитале, где работала мама… Альберт Иванович провел целую исследовательскую работу, чтобы найти сведения об известных владимирских врачах, спасших ему жизнь. Это хирурги Гавриил Данилович Контор и Ирина Каэтановна Богуцкая.

Книга называется «Под сенью Успения», и автор в тексте романа объясняет почему. Соседка, тетя Клава, говорит его маме: «Какой от роду счастливый у тебя сынок, какая крепкая у него небесная защита. Сама Пресвятая Богородица ему помогает и от бед его охраняет. 28 августа (день рождения Альберта Карышева. – Прим. ред.) – день Ее Успения. А она покровительствует тем, кто появился на свет в дни ее Рождества и Успения… Помяни мое слово, с помощью Богородицы твой сынок все напасти одолеет».

И действительно, жизнь Альберта Карышева похожа на приключенческий роман. Прекрасно, что есть возможность поближе познакомиться с писателем и военным Владимиром. Тираж книги всего 500 экземпляров и даже не все библиотеки Владимирской области успели ее приобрести.

«Еще один шанс»

Как и многие литераторы, сын знаменитого владимирского писателя Валерия Янковского сменил на своем веку немало профессий: работал монтажником, сварщиком, грузчиком, истопником, трудился в охране – ведь поэтическим творчеством сейчас прокормиться трудно. Отвечая на вопрос, как относился к его творчеству отец, Арсений признался, что Валерий Юрьевич советовал ему бросить стихи и перейти исключительно на прозу. Но Янковский-младший все же предпочитает поэзию, хотя среди его произведений есть и прозаические.

«Еще один шанс» – весьма говорящее название книги о трёхлетней жизни на улице и неожиданной встрече, в одночасье изменившей его судьбу. Арсений Янковский, сам того не подозревая, попал в реалити-шоу федерального канала и получил от щедрого миллионера в подарок квартиру, контракт на издательство книги и ноутбук. Он познакомился с Александром Росляковым в благотворительном центре «Дорог каждый». Арсений там смог найти кров, еду и просто человеческое отношение. Миллионер же решил на себе проверить, как живут люди без определённого места жительства. «Моя просьба: допиши всё. Издай книгу. Всё оплачено. Просто работай».

Он начал её писать, когда жил в заброшке – на случайные деньги покупал тетради, ручки. Работал в основном в полумраке – ночью пишется лучше. В книге Арсений Янковский рассказывает, как пытался выжить. Но это не автобиография. Это повесть о бездомной жизни в целом, о ежедневной борьбе, которую вынуждены вести люди, оставшиеся без крыши над головой. О том, как уходят люди на дно и всеми силами пытаются избавиться от статуса «человек без определенного места жительства». В своей книге писатель Арсений Янковский даёт главный совет бездомным: «Не сдаваться! И постоянно, каждый день искать какие-то выходы из сложившейся ситуации. То есть постоянно что-то пытаться улучшать… в своей жизни».

Кроме повести, написанной по горячим следам событий последних лет, в книгу вошла ранняя проза писателя и отредактированные автором стихотворения.

Подготовила Татьяна Лысова

На заглавном фото — писатель Анатолий Гаврилов

Фото: kaleidoskop33.ru, library.vladimir.ru