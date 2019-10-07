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Заместитель начальника Управления внутренних дел РФ по г.Владимиру привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа за нарушение законодательства о закупках

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России  рассмотрел  дело об административном  правонарушении в отношении  заместителя начальника УВД РФ по г.Владимиру  по признакам нарушения  предусмотренного  частью  4.2  статьи 7.30  Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В ноябре 2018 года заместителем начальника УВД РФ по г.Владимиру была утверждена документация о проведении электронного аукциона на оказание услуг по обеспечению ежедневным трехразовым горячим питанием лиц, содержащихся в изоляторе временного содержания, специальном приемнике и камерах административного содержания УМВД России по г.Владимиру в мирное время. В проекте государственного контракта, являющемся неотъемлемой частью аукционной документации, отсутствовал ряд обязательных условий, требуемых законодательством о контрактной системе в сфере закупок.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России  признал  виновным начальника УВД РФ по г.Владимиру  в совершении административного правонарушения и привлек  его  к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок   в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей  в доход бюджета.

 

«Владимирское УФАС России»

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