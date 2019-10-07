Заместитель начальника Управления внутренних дел РФ по г.Владимиру привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа за нарушение законодательства о закупках

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении заместителя начальника УВД РФ по г.Владимиру по признакам нарушения предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В ноябре 2018 года заместителем начальника УВД РФ по г.Владимиру была утверждена документация о проведении электронного аукциона на оказание услуг по обеспечению ежедневным трехразовым горячим питанием лиц, содержащихся в изоляторе временного содержания, специальном приемнике и камерах административного содержания УМВД России по г.Владимиру в мирное время. В проекте государственного контракта, являющемся неотъемлемой частью аукционной документации, отсутствовал ряд обязательных условий, требуемых законодательством о контрактной системе в сфере закупок.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал виновным начальника УВД РФ по г.Владимиру в совершении административного правонарушения и привлек его к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей в доход бюджета.

«Владимирское УФАС России»