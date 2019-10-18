Замерзающими жителями Вековки займутся следователи

Следственное управление СКР по Владимирской области начало доследственную проверку по факту нарушения прав жителей станции Вековка Гусь-Хрустального района. В середине сентября неизвестный подрядчик там начал работы по демонтажу теплотрассы. Только вот провел их частично, замены оборудования не произвел, а с 12 октября и вовсе прекратил работу.

В итоге полторы тысячи человек остались без тепла.

От холода люди спасаются обогревательными приборами. Однако терпение местных на исходе. Особо отчаявшиеся готовы пойти на крайний шаг – перекрыть движение поездов. Так как местные власти не принимают никаких мер для решения проблемы жителей, к делу подключились следователи.

—Руководитель следственного управления СК России поручил подчиненным провести доследственную проверку и в кратчайшие сроки разобраться в обстоятельствах нарушения конституционных прав граждан, — уточняет пресс-служба Следкома.

Между тем, как сообщают наши коллеги с телеканала «ГТРК Владимир», сегодня утром на станцию прибыли районные чиновники. Они намерены оценить масштабы бедствия и найти пути выхода из ситуации.

Ранее «Призыв» сообщал, что долгожданное отопление пришло в детский сад в Камешковском районе. Произошло это после обращения родителей в нашу редакцию.

Ольга Ефремова

Фото телеканала «ГТРК Владимир»