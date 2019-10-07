Забывших про ребенка родителей привлекут к ответственности

Нерадивых родителей привлекут к ответственности за оставление в опасности ребенка. Их двухлетняя дочка была обнаружена посетителями одного из магазинов во Владимире. Испуганный ребенок прятался под лестницей. Назвать своё точное имя и адрес девочка не могла.

Приехавшие на место полицейские передали ребенка медикам, а сами начали искать родителей девочки. В течение нескольких часов правоохранители опрашивали жильцов близлежащих домов, сотрудников торговых точек и прохожих, изучали записи с камер видеонаблюдения.

Через несколько часов личности родителей были установлены.

Сейчас с девочкой и родителями работают сотрудники полиции и представители органов системы профилактики.

— Полицейские устанавливают обстоятельства, при которых малолетний ребенок оказался на улице без сопровождения взрослых. Решается вопрос о привлечении к ответственности законных представителей ребенка, — уточнили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что жительницу Владимира, оставившую своего пятилетнего ребенка одного в квартире, оштрафовали на 15 тысяч рублей. Такое решение вынес Ленинский районный суд.

Ольга Ефремова

Фото: uroki4mam.ru