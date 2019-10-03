Заблудившегося 74-летнего грибника вывели из леса

Заблудившемуся в лесу пенсионеру помогли выбраться из леса. Накануне 74-летний житель Александровского района ушел за грибами и домой не вернулся. К поискам дедушки сразу же подключились волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». К счастью, при себе у грибника был телефон. Пенсионер находился на связи и смог объяснить свое вероятное местонахождение. Родственники пропавшего, поисковики-добровольцы, полиция и аварийно-спасательные формирования начали прочесывать лес.

Точнее определить местонахождение пропавшего удалось с помощью сирены.

По прошествии 2,5 часов удалось услышать заветный отклик. Около часа шла эвакуация. Дедушка шел медленно, но зато самостоятельно. История получилась со счастливым концом, пенсионер смог вернуться домой.

Согласно статистике «Лиза Алерт», с начала года во Владимирской области они получили заявки на поиски 504 человек. 303 человека из них потерялись в лесах, остальные — в городах. Из этого количества 475 пропавших нашли, из них 445 оказались живыми, 30 человек погибли. Поиски ещё 18 пропавших продолжаются до сих пор.

Ранее «Призыв» сообщал о правилах поведения в лесу. Как выйти на «тихую охоту» и не потеряться, можно узнать из нашего материала.

Ольга Ефремова

Фото и видео группы «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Владимирская область»