За размещение ненадлежащей рекламы ООО МКК «ФАРВАТЕР» выдано предупреждение

Руководитель Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении ООО МКК «ФАРВАТЕР» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ).

Поводом к возбуждению дела явилось направленное в адрес Владимирского УФАС России постановление прокурора Муромской городской прокуратуры о возбуждении производства об административном правонарушении от 13.09.2019г. в отношении ООО МКК «ФАРВАТЕР».

Нарушение законодательства о рекламе выразилось в размещении 29.05.2019 ООО МКК «ФАРВАТЕР» рекламы по адресу: Владимирская обл, г. Муром, ул. Л. Толстого, д.20 следующего содержания: «ДеньгиАктив, деньги в нужный момент, Легкие деньги без лишних документов, адрес Интернет-сайта, номер единой справочной, 1 этаж», содержащей нарушение требований ч.1 ст. 28 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, руководитель Владимирского УФАС России признал ООО МКК «ФАРВАТЕР» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ и привлек Общество, в соответствии с п. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ, к административной ответственности за нарушение рекламного законодательства Российской Федерации в виде предупреждения.

«Владимирское УФАС России»