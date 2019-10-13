Юлия Пересильд замерзла на съемках «Угрюм-реки» в Суздале

Второй этап съёмок нового сериала «Угрюм-река» по роману Вячеслава Шишкова проходит в Суздале. Помимо именитых актеров участие в съемках принимают и простые жители. Они задействованы в массовых сценах. Как рассказала в своем обращении актриса Юлия Пересильд, работать приходится в непростых условиях: холод, дождь, грязь. А потому актриса пожелала всем крепкого здоровья и отличного настроения.

Съемочный процесс в Суздале продлится до 20 октября. Главное место съемок — дом-музей купцов Агаповых, он изображает родовое гнездо главных героев — Громовых. Здесь глава семейства дарит невесте фамильные драгоценности, за которыми тянется кровавый след.

Выход картины режиссера Юрия Мороза ожидается осенью 2020 года.

Современная экранизация готовится по заказу Первого канала. Главные роли исполнят Александр Балуев (Петр Громов), Юлия Пересильд (Анфиса), Александр Горбатов (Прохор Громов), Софья Эрнст (Нина) и многие другие. Помимо Суздаля съемки проходили в Екатеринбурге, Москве, Кинешме и Минске.





Ранее «Призыв» сообщал, что актеры сериала «Угрюм-река» устроили драку в центре Суздаля. Суздаль не раз становился съемочной площадкой. А вы знаете, какие киношедевры снимались в городе-музее? Проверим? Пройдите тест «Призыва»!

Ольга Ефремова

Фото: news.myseldon.com

Видео группы «Подслушано Суздаль»