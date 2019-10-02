Выплаты на ребенка продлили до трех лет

Жителям Владимирской области продлят срок ежемесячной выплаты на первого или второго ребенка с полутора до трех лет. При этом данная мера поддержки распространяется на детей, родившихся не позже 1 января 2018 года. Сейчас на помощь могут рассчитывать семьи, в которых на каждого члена в месяц выходит меньше 15 937,5 рубля (полуторакратная величина прожиточного минимума). С января 2020 года право возникает, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 23 492 рубля на человека (двукратная величина прожиточного минимума).

Ежемесячная выплата назначается до достижения ребёнком возраста одного года.

Затем родитель подаёт новое заявление о назначении этой выплаты сначала на срок до достижения ребёнком возраста двух, а затем трёх лет. Заявления принимают в учреждениях соцзащиты по месту жительства. При себе нужно иметь: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справки о доходах членов семьи за год, реквизиты банковского счета и СНИЛС членов семьи.

Ранее «Призыв» рассказывал, какие еще пособия на детей во Владимирской области можно оформить. В этом нам помогли сотрудники управления социальной защиты по городу Владимиру.

Ольга Ефремова

Фото: runaruna.ru