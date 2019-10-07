Выпавшего из окна ребенка доставили в реанимацию

Шестилетний мальчик чуть не погиб, выпав из окна третьего этажа. Произошло это накануне во Владимире. С травмами ребенка доставили в реанимационное отделение ОДКБ, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Известно, что мальчик, оставшись без присмотра взрослых, зашел в комнату с открытым окном, забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. В это время мать мальчика на кухне. Вместе с друзьями она распивала алкогольные напитки. Женщина даже не заметила, что сын выпал из окна. Пострадавшего мальчика обнаружили соседи, вызвали «скорую помощь» и сообщили в правоохранительные органы.

— На иждивении женщины четверо детей, с воспитанием которых она не справляется, — уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Многодетная семья состояла на учетах в органах системы профилактики.

После случившегося детей временно передали близкому родственнику. Решается вопрос об их дальнейшей судьбе. В ходе проверки будет также оценена эффективность работы органов системы профилактики по защите интересов детей.

Родителей в очередной раз настоятельно призывают внимательно следить за своими детьми и не оставлять их без присмотра. С начала года это уже 11 ребенок, пострадавший при выпадении из окна. 10 из них получили травмы различной степени тяжести, 4-летнего мальчика из Струнино спасти не удалось. Как обезопасить детей от выпадения из окна, читайте в материале «Призыва».

Ольга Ефремова

Фото: rusargument.ru