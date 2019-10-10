Выезд с улицы Белякова закроют на 10 дней

Выехать с улицы Белякова на М-7 во Владимире нельзя будет в течение 10 дней. С 11 по 21 октября на 12-м км трассы пройдут работы по замене дорожной одежды. Также планируется сделать ливневую канализацию и установить бордюры. Примыкание к федеральной трассе закрывается на период проведения работ в целях безопасности, уточняют в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

Выезд будет закрыт с 11 по 12 октября.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее продумывать пути объезда. Как «Призыв» сообщал ранее, федеральные дорожники планируют превратить «Пекинку» в полноценную транзитную трассу.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»