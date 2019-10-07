ВТБ полностью разместил первый выпуск полугодовых облигаций  

ВТБ завершил размещение первого выпуска полугодовых рублевых облигаций серии Б-1-36 объемом 5 млрд руб. Купонный доход по ним составляет 6,95% годовых. Новый выпуск бумаг серии Б-1-43 с этим же сроком обращения будет размещаться до 24 октября. Купонный доход по облигациям составит 6,7%, объем выпуска – до 10 млрд руб.

«Весь выпуск серии Б-1-36 был выкуплен за несколько дней до даты окончания размещения. Спрос на такие бумаги на рынке есть. Принято решение по дальнейшему размещению полугодовых облигаций. Такие бумаги, так же как и годовые бонды ВТБ, теперь будут постоянно доступны к покупке. Согласно стратегии банка, мы стараемся предложить максимально широкий перечень инструментов для инвестирования, чтобы удовлетворить потребности каждого клиента», — прокомментировал Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

Онлайн-покупка облигаций доступна клиентам через мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции». Сбор и удовлетворение заявок на приобретение бумаг происходят каждый день в период размещения.

Банк ВТБ (ПАО)