ВТБ и ЗТЗ подписали соглашение о стратегическом партнерстве

В рамках Петербургского международного газового форума банк ВТБ и Загорский трубный завод (ЗТЗ) подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Со стороны ВТБ документ подписал руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Снесарь, со стороны ЗТЗ – генеральный директор Денис Сафин.

В соответствии с договоренностями сторон ВТБ планирует выступить финансовым инвестором проекта ЗТЗ по строительству нового промышленного кластера по производству бесшовных труб в Центральном федеральном округе РФ. Объем инвестиций в проект составит 35 млрд руб.

Кроме того, ВТБ предоставит ЗТЗ полный спектр финансовых продуктов, включая розничные и инвестиционно-банковские решения.

Дмитрий Снесарь, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент банка ВТБ, сказал: «За последние три года ЗТЗ занял уверенные позиции среди ключевых производителей труб. Мы считаем, что рынок бесшовных труб обладает большим потенциалом развития, стабильным уровнем спроса и оцениваем данный проект как инвестиционно привлекательный».

Денис Сафин, генеральный директор Загорского трубного завода, отметил: «Реализация проекта позволит нам стать еще одним крупным производителем бесшовных труб в стране. Мы обладаем опытом интеграции в действующий рынок, поэтому здраво оцениваем свои шансы на прочное закрепление и в этой нише».

По мнению экспертов, рынок бесшовных труб является востребованным в нефтегазовой отрасли, в частности в сфере разработки новых нефтяных и газовых месторождений, а также эксплуатации действующих. Емкость рынка составляет около 3 млн тонн в год. На сегодняшний день бесшовные трубы производят предприятия группы ЧТПЗ и ТМК.

Банк ВТБ (ПАО)