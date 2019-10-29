VTB Bank (Europe) SE и Afreximbank расширят возможности для клиентов в африканском регионе

VTB Bank (Europe) SE и Африканский экспортно-импортный банк (Afreximbank) подписали соглашение, в рамках которого Afreximbank будет гарантировать исполнения обязательств африканских финансовых институтов по сделкам торгового финансирования.

В соответствии с соглашением ВТБ получает возможность использовать широкий спектр продуктов торгового финансирования Afreximbank для реализации сделок с африканскими контрагентами, что откроет клиентам ВТБ дополнительные возможности для увеличения объемов бизнеса и укрепления позиций на этом рынке.

Артур Илияв, Председатель Правления VTB Bank (Europe) SE, отметил: «Данное соглашение позволит VTB Bank (Europe) SE предоставить новые финансовые решения клиентам группы ВТБ, которые заинтересованы развивать бизнес в африканском регионе. Надеемся, что это обеспечит нашим клиентам конкурентное преимущество на локальном рынке и поможет увеличить долю африканских партнеров в сделках торгового финансирования».

Амр Камель, исполнительный вице-президент по развитию бизнеса и корпоративному банкингу Afreximbank, сказал: «Подписание данного соглашения позволит Afreximbank усилить линейку финансовых продуктов для российских компаний, которые заинтересованы развивать бизнес в Африке».

Африка продолжает приобретать все большее значение для российской внешней торговли. Российско-африканский товарооборот вырос на 17% по результатам 2018 года, превысив $20 млрд. Группа ВТБ стремится предоставлять своим клиентам решения, способствующие дальнейшему развитию их бизнеса, и уже заключила ряд сделок с финансовыми институтами стран Африки.

О VTB Bank (Europe) SE:

Банк VTB Bank (Europe) SE входит в группу ВТБ и оказывает широкий спектр услуг в сфере корпоративного и инвестиционного банковского обслуживания, уделяя приоритетное внимание развитию торговых отношений между Европой и Россией. Банк предлагает обширную линейку продуктов в области корпоративного кредитования, финансирования торговых операций, сделок с недвижимостью, структурированного финансирования на товарно-сырьевых рынках, проведения клиринговых расчетов в евро с сетью банков-корреспондентов, обработки трансграничных платежных поручений, а также в области управления счетами и кросс-продаж банковских продуктов. VTB Direktbank, розничная онлайн-платформа VTB Bank (Europe) SE, зарекомендовал себя в качестве надежного банка по привлечению депозитов, услугами которого в настоящее время пользуются более 170 000 клиентов. Головной офис VTB Bank (Europe) SE находится во Франкфурте-на-Майне.

Об Афрэксимбанке:

Африканский экспортно-импортный банк (Afreximbank) является ведущим панафриканским финансовым институтом, который занимается финансированием и развитием торговли на территории Африки и за ее пределами. Банк был создан в октябре 1993 года правительствами стран Африки, африканскими частными и институциональными инвесторами и международными инвесторами. Основными учредительными документами банка являются соглашение об учреждении, которое дает Afreximbank статус международной организации, и устав, регулирующий корпоративную структуру и деятельность банка. С 1994 года Afreximbank открыл африканским компаниям кредитные линии объемом более $67 млрд, в том числе $7,2 млрд в 2018 году. Общие активы Afreximbank по состоянию на 31 декабря 2018 года составляли $13,4 млрд. Банк обладает рейтингами BBB+ (GCR), Baa1 (Moody’s) и BBB- (Fitch). Головной офис банка находится в Каире.

Банк ВТБ (ПАО)