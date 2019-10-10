Все архивы объединят под одной крышей

У областного архива появится новое здание, которое объединит в себе все существующие филиалы. Начало строительных работ запланировано на 2021-2022 годы. Расположится архив на улице Мира, где собираются строить Рпенский проезд. В этом месте за зданием Пенсионного фонда городская администрация демонтирует гаражи. Сейчас здесь царит разруха, везде валяется мусор.

Как накануне сообщил губернатор Владимирской области, в данный момент разрабатывается техническое задание, потом будет подготовлена проектно-сметная документация. Начнется проводиться очистка территории. На проектирование и строительство нового архива планируется потратить 300 миллионов рублей.

— Сейчас помещения архива разрознены. Это вызывает неудобства для жителей города Владимира. И было принято решение по строительству нового здания, — подчеркнул Владимир Сипягин. — Мы предусмотрели финансовые средства в областном бюджете. Но работаем над тем, чтобы 50% было оплачено из федерального бюджета.

На строительство нового здания архива планируется потратить 300 миллионов рублей.

Сейчас главное здание Государственного архива Владимирской области находится по адресу: ул. Батурина, 8а. Прежде здесь располагалась церковь. К слову, многим работникам переезжать в новое здание не очень-то и хочется.

— Нас наше здание очень устраивает. Здесь особая атмосфера, здесь раньше была церковь. Кабинеты здесь в хорошем состоянии, санузлы тоже. Условия и температурный режим для хранения ценных бумаг тоже соответствует всем нормативам. Здание нельзя назвать аварийным, — рассказала «Призыву» Мария, работница госархива. – Через нас за день проходит около сотни посетителей. В читальном зале сидят, приходят за справками. Ни разу из них никто не жаловался на условия, в которых приходится добывать для себя информацию.

Смогут ли власти одновременно провести во Владимире две масштабные стройки — Рпенского проезда и нового здания архива — покажет время. Ранее «Призыв» сообщал, что стоимость дублера Добросельской оценили более чем в 2 миллиарда рублей.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»