Время первых. Как Алексей Леонов связан с Владимирской областью

Сегодня страна прощается с космонавтом Алексеем Леоновым, первым человеком, вышедшим в открытый космос. Он умер 11 октября в возрасте 85 лет. Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Кемеровской области. В 1955 году окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге, а также окончил Чугуевское военное авиационное училище летчиков. В 1960 году Алексея Леонова зачислили в первый отряд советских космонавтов. 18-19 марта 1965 года совместно с Павлом Беляевым он совершил полет в космос в качестве второго пилота на космическом корабле «Восход-2». Во время его первого выхода в открытый космос произошла нештатная ситуация — скафандр раздулся и препятствовал возвращению в корабль. Буквально чудом ее удалось преодолеть. У Алексея Архиповича было большое количество различных наград и медалей. В том числе он имел звание почетного гражданина Владимира, Киржача, Киржачского района и Владимирской области. Давайте вспомним, как Алексей Леонов был связан с нашим краем.
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