Время первых. Как Алексей Леонов связан с Владимирской областью

Через 10 лет после первого выхода в открытый космос Алексей Леонов снова стал первопроходцем, причем вместе с нашим земляком Валерием Кубасовым, уроженцем города Вязники. О каком событии здесь идет речь?

Чтобы помолиться в Благовещенском монастыре, созданном Сергием Радонежским, о благополучном возвращении из космоса

Чтобы почтить память Юрия Гагарина и его наставника Владимира Серёгина на месте их гибели

Чтобы поздравить с днем рождения своего друга Валерия Кубасова

С какой целью каждый год, 27 марта, Алексей Леонов приезжал в Киржачский район?

Восстановлением мемориала на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина в Киржачском районе

Какая церковь Киржачского района была восстановлена благодаря материальной поддержке Алексея Леонова и его друзей?

Что было сделано в Свято-Андреевской церкви по эскизам Алексея Леонова, который, как известно, был еще и очень хорошим художником?

Деревянные двери и ставни

Фрески и восемь колоколов

Кресты для куполов самой церкви и ее колокольни