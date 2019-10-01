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Восстановлено движение на Южном объезде Владимира

Дорожники ликвидировали последствия ДТП

Движение на Южном объезде Владимира восстановлено после серьезного ДТП, произошедшего сегодня утром. После оформления происшествия сотрудниками Госавтоинспекции дорожные службы освободили проезжую часть от поврежденных автомобилей, осколков и разлившихся горюче-смазочных материалов.

Движение на 184-м км трассы М-7 «Волга» (южный обход Владимира) запущено в штатном режиме. В ликвидации последствий ДТП были задействованы 8 человек и 4 единицы спецтехники, — сообщает пресс-служба Упрдор «Москва — Нижний Новгород».

Дорожники ликвидировали последствия аварии.

Авария произошла в 8 утра. Столкнулись три машины: два большегруза и пассажирская «ГАЗель». Пострадали шестеро человек: водители и пассажир большегрузов, а также трое пассажиров «ГАЗели».

Ранее «Призыв» сообщал, что фуры парализовали движение на федеральной трассе в черте областного центра. «Пекинка» после крупной аварии окрасилась на навигаторах в красный цвет.

Ольга Ефремова 

Фото «Призыва»

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