Вольгинская школа станет опорной школой РАН

Средняя школа поселка Вольгинский Петушинского района станет базовой школой Российской академии наук (РАН) по химико-биологическому направлению. Такой выбор сделан не случайно. В школе будут готовить кадры для фармацевтической компании «Генериум», расположенной в непосредственной близости с образовательным учреждением. Планируется оснастить в учреждении лабораторный комплекс, внедрить профильные уроки по химии и биологии в центре вирусологии и микробиологии, организовать занятия в лабораторном комплексе при участии учёных компании.

— У нас есть самое современное оборудование, есть учебные классы, где мы на начальном этапе хотим обучать ребят, — уточнил в интервью ТАСС генеральный директор компании «Генериум» Дмитрий Кудлай.

Известно, что школа получит статус базовой к 1 сентября 2020 года.

Пока необходимо организовать подготовку нескольких учителей школы поселка Вольгинский по семи компетенциям, связанным лабораторно-химическим анализом, машинным обучением и большими данными, фармацевтикой, графическим дизайном, интернетом вещей. Также запланировано приобретение компьютерного класса для обучения школьников начальных классов основам программирования. Предусмотрено и проведение проектно-аналитических сессий для старшеклассников и вовлечение детей в движение WorldSkills Russia.

Заключены предварительные соглашения о содействии школе с ведущими медицинскими вузами.

Ранее «Призыв» сообщал, что образовательные центры цифрового и гуманитарных профилей «Точки роста» одновременно откроются сразу в 21 сельской школе 15 муниципальных образований Владимирской области. Центры созданы в рамках нацпроекта «Образование».

Ольга Ефремова

Фото: boerne-area-democrats.com