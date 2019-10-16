18+

Водителям автобусов предлагают вручать «Полено тупости»

Антипремия ждет сотрудников "АДМ"

Жители областного центра предлагают учредить для сотрудников «АДМ» переходящий приз. По мнению владимирцев, отдельные специалисты крупнейшей во Владимире компании-перевозчика заслуживают «Полено тупости». Название антипремии не случайно. По информации пассажиров, распространенной в популярных городских пабликах, водители нет-нет да используют деревянную доску не по назначению. Ею, например, подпирают крышку моторного отсека.

Фото группы «Подслушано во Владимире» в «ВКонтакте»

По словам специалистов, таким способом сотрудники «АДМ», скорее всего, охлаждают мотор. Доска служит для вентиляции отсека. Как минимум, дважды «новаторский» способ попадал в поле зрения пассажиров. Жители города сообщают, что доску использовали водители автобусов № 15 и 21С. Один раз транспорт с пассажирами даже задымился. Инцидент произошел еще 8 октября.

В 15-м автобусе во время движения по маршруту произошло задымление в салоне. Оказывается, в моторный отсек снаружи была засунута доска, которая одним концом подпирала в открытом положении заднюю крышку этого отсека, — сообщает анонимный источник в социальных сетях. — Внутренний конец доски от нагрева с какой-то частью двигателя стал тлеть, дым, естественно, повалил в салон. Водитель остановился, вынул эту доску, затушил угольки в луже, сунул доску обратно уже в каком-то другом положении со словами «так не нагреется» и почесал дальше.

О том, что инцидент имел место быть, подтвердили «Призыву» и в администрации города Владимира. На телефон «горячей линии» городского отдела транспорта и связи обратился пассажир. По делу проводится проверка.

— В соответствии с нормативной базой проверкой занимается перевозчик. Ее результаты в тридцатидневный срок должны быть предоставлены в отдел по транспорту, — пояснили «Призыву» в пресс-службе города Владимира. — Сейчас проверка еще не завершена, делать выводы рано. Если ею не будут заниматься, мы имеем возможность направить материалы дела в надзорные или правоохранительные органы.

Использовать для охлаждения доску небезопасно, говорят эксперты.

Деревянная конструкция может вспыхнуть в любой момент. И кто знает, сколько в это время будет человек в салоне, и как у них получится выйти.

Я думаю, что деревяшка может упасть на коллектор и воспламениться. Она может попасть в ремни и агрегаты двигателя, что приведет к его поломке и это вызовет задержку маршрута, — пояснил «Призыву» автоэксперт Павел Рыбин. — Если есть проблемы с охлаждением, нужно решать их не такими методами: сделать более надежный фиксатор, желательно из металла, и подальше от движущихся частей двигателя.

Что самое интересное, перевозчиков, видимо, ничему не научил печальный опыт. Летом этого года из-за забытой в общественном транспорте тряпки вспыхнул автобус все того же 15-го маршрута. Сотрудники компании «АДМ», которая обслуживает рейс, оставили ткань на двигателе, и этого оказалось достаточно.

Дознаватели установили, что причиной возгорания автобуса стал текстильный материал, забытый на двигателе. Постановление об установлении причин уже передано в компанию «АДМ», — пояснила «Призыву» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

Почему сотрудники компании используют такие методы, узнать у перевозчика нам так и не удалось. Мы звонили сегодня по всем доступным телефонам. Единственный комментарий, который нам удалось получить: «У меня нет такой информации». Редакция «Призыва» будет следить за развитием событий.

Ранее «Призыв» сообщал, что на остановках во Владимире начали устанавливать информационные табло. С их помощью легко отслеживать интервалы движения автобусов и троллейбусов.

Полина Тарбеева

Коллаж «Призыва» 

 

Теги: , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение