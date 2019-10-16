Водителям автобусов предлагают вручать «Полено тупости»

Жители областного центра предлагают учредить для сотрудников «АДМ» переходящий приз. По мнению владимирцев, отдельные специалисты крупнейшей во Владимире компании-перевозчика заслуживают «Полено тупости». Название антипремии не случайно. По информации пассажиров, распространенной в популярных городских пабликах, водители нет-нет да используют деревянную доску не по назначению. Ею, например, подпирают крышку моторного отсека.

По словам специалистов, таким способом сотрудники «АДМ», скорее всего, охлаждают мотор. Доска служит для вентиляции отсека. Как минимум, дважды «новаторский» способ попадал в поле зрения пассажиров. Жители города сообщают, что доску использовали водители автобусов № 15 и 21С. Один раз транспорт с пассажирами даже задымился. Инцидент произошел еще 8 октября.

— В 15-м автобусе во время движения по маршруту произошло задымление в салоне. Оказывается, в моторный отсек снаружи была засунута доска, которая одним концом подпирала в открытом положении заднюю крышку этого отсека, — сообщает анонимный источник в социальных сетях. — Внутренний конец доски от нагрева с какой-то частью двигателя стал тлеть, дым, естественно, повалил в салон. Водитель остановился, вынул эту доску, затушил угольки в луже, сунул доску обратно уже в каком-то другом положении со словами «так не нагреется» и почесал дальше.

О том, что инцидент имел место быть, подтвердили «Призыву» и в администрации города Владимира. На телефон «горячей линии» городского отдела транспорта и связи обратился пассажир. По делу проводится проверка.

— В соответствии с нормативной базой проверкой занимается перевозчик. Ее результаты в тридцатидневный срок должны быть предоставлены в отдел по транспорту, — пояснили «Призыву» в пресс-службе города Владимира. — Сейчас проверка еще не завершена, делать выводы рано. Если ею не будут заниматься, мы имеем возможность направить материалы дела в надзорные или правоохранительные органы.

Использовать для охлаждения доску небезопасно, говорят эксперты.

Деревянная конструкция может вспыхнуть в любой момент. И кто знает, сколько в это время будет человек в салоне, и как у них получится выйти.

— Я думаю, что деревяшка может упасть на коллектор и воспламениться. Она может попасть в ремни и агрегаты двигателя, что приведет к его поломке и это вызовет задержку маршрута, — пояснил «Призыву» автоэксперт Павел Рыбин. — Если есть проблемы с охлаждением, нужно решать их не такими методами: сделать более надежный фиксатор, желательно из металла, и подальше от движущихся частей двигателя.

Что самое интересное, перевозчиков, видимо, ничему не научил печальный опыт. Летом этого года из-за забытой в общественном транспорте тряпки вспыхнул автобус все того же 15-го маршрута. Сотрудники компании «АДМ», которая обслуживает рейс, оставили ткань на двигателе, и этого оказалось достаточно.

— Дознаватели установили, что причиной возгорания автобуса стал текстильный материал, забытый на двигателе. Постановление об установлении причин уже передано в компанию «АДМ», — пояснила «Призыву» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.

Почему сотрудники компании используют такие методы, узнать у перевозчика нам так и не удалось. Мы звонили сегодня по всем доступным телефонам. Единственный комментарий, который нам удалось получить: «У меня нет такой информации». Редакция «Призыва» будет следить за развитием событий.

Ранее «Призыв» сообщал, что на остановках во Владимире начали устанавливать информационные табло. С их помощью легко отслеживать интервалы движения автобусов и троллейбусов.

Полина Тарбеева

Коллаж «Призыва»