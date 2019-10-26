Водители будут вкладываться в ремонт муниципальных дорог

Водители, наконец, почувствуют, на что уходит транспортный налог. Половину из того, что оплатят автомобилисты, теперь будут направлять на городские и районные дороги. Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области внесли коррективы в распределение доходов от транспортного налога. Больше не будет препирательств и обид со стороны местных властей по поводу расходования налоговых средств. Кто их внес, тот их и получит в виде ровных дорог.

Михаил Максюков, председатель бюджетного комитета Законодательного Собрания

В 2020 году часть нормативов от некоторых налогов будет перераспределяться от областного бюджета к муниципальным.

50% транспортного налога будет оставаться в городских округах.

Это дополнительно даст около 670 миллионов рублей нашим муниципальным образованиям, чтобы могли распоряжаться по своему усмотрению.

Владимир за счет передачи транспортного налога получит дополнительно 198 миллионов рублей, Ковров — 66 и Муром — 54 миллионов рублей.

Также муниципалитетам решили передать до 25% доходов по упрощенной системе налогообложения.

Областной центр получит дополнительно 180 миллионов рублей с этого налога. С 1 января 2020 года в местные бюджеты из областного передается и плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Как «Призыв» сообщал ранее, в этом году на ремонт дорог во Владимире из областного бюджета выделено всего 6 миллионов рублей, остальные 250 миллионов поступили из федеральной казны. Средства потратили на ремонт участков 17 магистралей. На них заменили не только асфальт, но и поставили пешеходные ограждения, консоли с дублирующими знаками над проезжей частью и «островки безопасности».

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»