Водитель, врезавшийся в отбойник на «Пекинке», требует 680 000 рублей

Водитель большегруза, который попал в ДТП на участке капремонта на федеральной трассе в черте Владимира, собирается взыскать компенсацию материального вреда с компании ООО «Дорожно-строительное управление-1». Мужчина требует вернуть ему около 700 тысяч рублей, которые он потратил на ремонт фуры и прицепа. Машину серьезно покорежило после удара о новенькое металлическое ограждение, которое накануне аварии установили на «Пекинке» между встречными потоками транспорта.

ДТП случилось 9 июля текущего года в районе перекрестка на бульваре Иванова. Отбойник и часть знаков выставили, а вот с разметкой затянули. Машинам приходилось резко перестраиваться, чтобы не врезаться в возникшее препятствие. Владимирцы ехали на этом участке ремонта с опаской, а вот иногородний водитель, не ожидавший подвоха, не притормозил и не успел уйти вправо.

Ответчиком стал ивановский подрядчик.

Как сообщает пресс-служба Фрунзенского районного суда, в результате ДТП автомобиль истца получил видимые механические повреждения лобового стекла, крыши автомобиля и переднего бампера. После проведения административного расследования ответственному за производство работ было выписано предписание по факту нарушений. Он не смог проследить, чтобы рабочие вовремя установили демпферный водоналивной буфер перед барьерным осевым ограждением и нанесли правильную разметку.



680 тысяч рублей — это только возмещение за ремонт, также истец рассчитал и судебные издержки. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 29 октября.

Как «Призыв» сообщал ранее, огромная лужа образовалась около нового надземного перехода на «Пекинке» на улице Лакина. Ремонт трассы завершен в этом месте, но вода все равно скапливается на тротуаре и газонах.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»