Во Владимирской области превышен эпидпорог по ОРВИ

Во Владимирской области на 7% превышен эпидпорог по вирусным заболеваниям. За прошлую неделю официально с ОРВИ было зарегистрировано 10 278 человек. Среди них был выявлен 1 случай парагриппа и 1 случай аденовируса. Только во Владимире к врачу обратился 3721 пациент. При этом эпидпорог в областном центре остаётся в норме, сообщают в Роспотребнадзоре.

— Это сезонный подъём заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. Такое наблюдается каждый год. В ноябре, как правило, происходит спад. А потом возможен подъём, но уже гриппозный, – сообщила «Призыву» Марина Колтунова, руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Владимирской области.

В детских садах Владимира на входе в группы введен повышенный контроль-фильтр. Родителей, которые отпрашивают детей на несколько дней, теперь во многих ДОУ просят предоставить справку от врача. Но бывает, что болезнь проявляет себя внезапно, ребёнок начинает заболевать в садике в течение дня.

— Моему сыну 5 лет. Нам медотвод дали перед плановой прививкой в детском саду. Утром ребёнок ни на что не жаловался, поэтому я отвела его в садик. Через полчаса мне позвонил воспитатель, сказал, что медсестра измерила ребёнку температуру, она оказалась повышенной, плюс ещё горло красное. Мы забрали его домой. Весь день у сына был заложен нос, мучил кашель, а ночью из носа пошла кровь. Вызвали врача. Сейчас лечимся от ОРВИ, — рассказала «Призыву» Ирина Иванова, жительница Владимира. — Я слышала, что у нескольких мам дети слегли с подобными симптомами.

За прошедшую неделю 10 278 человек обратились к врачу с ОРВИ.

В Роспотребнадзоре настоятельно просят не водить детей в садик с признаками заболеваниями. В том числе если начался обычный насморк. В любом случае ребёнка стоит показать врачу. А самим работникам дошкольных учреждений необходимо проводить профилактические мероприятия: почаще проветривать помещения и проводить санитарную уборку.

При ОРВИ обязательно наблюдение у врача и строгий постельный режим, потому что вирусное заболевание может осложниться бактериальной инфекцией. Применение антибиотиков при ОРВИ категорически запрещается. Организм этими таблетками не вылечить, можно только навредить здоровью, предупреждают медики.

В Роспотребнадзоре перечисляют симптомы, на которые стоит обратить внимание. Например, сильные головные боли, налет в горле, лихорадка, длящаяся более 7 дней, и гнойные выделения из носа и глаз. Если состояние пациента можно назвать тяжёлым, скорее всего, это уже не ОРВИ.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области идет прививочная кампания против гриппа. Прививку уже сделали более 45 000 человек.

Татьяна Данилова

Фото: resbash.ru