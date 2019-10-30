Во Владимирской области похолодает до минус 6 градусов

Жители Владимирской области ощутят на себе холодное дыхание Арктики. Уже завтра утром синоптики прогнозируют до минус 6 градусов. Днем несколько теплее — до минус трех. Но это все равно ниже климатической нормы.

— Завтра температура опустится ниже климатической нормы. Правда, незначительно. Просто на фоне теплого октября покажется, что резко похолодало, — пояснил «Призыву» заместитель начальника Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Владимир Малороссиянцев. — Вообще октябрь порадовал теплом. Температура воздуха была на 10 градусов выше средних значений для этого времени года. А сейчас она приближается к норме.

Метеорологи говорят, что к отрицательным температурам в четверг добавится снег. В области объявлен «желтый уровень» погодной опасности. Жителям региона стоит утеплиться, прежде чем покидать свои дома. Позаботиться надо и об автомобилях. Пришло время менять летнюю резину на зимнюю.

На дорогах прогнозируется гололедица.

В повышенный режим готовности переведены и энергетики региона. Не исключено налипание снега на провода. Оперативно реагировать на ситуацию будут более 100 бригад в количестве 525 человек и 201 единица техники. Под усиленный контроль взяты социально значимые объекты. Энергетики находятся на связи с администрациями районов и подразделениями МЧС.

По прогнозам специалистов, снег напомнит о себе уже сегодня во второй половине дня. Неблагоприятные погодные условия повышают риски возникновения чрезвычайных ситуаций. Ранее «Призыв» сообщал о зимних осадках, которые выпали в области накануне вечером.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»