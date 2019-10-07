Внезапный снегопад оставил без света девять районов области

Электросети Владимирской области не выдержали погодных причуд. Из-за обильного снегопада и сильного ветра без электричества остались сразу девять районов. Нарушения электроснабжения были зафиксированы в Александровском, Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Ковровском, Петушинском, Селивановском, Собинском, Суздальском районах и территориях, присоединённых к г. Владимиру в районе Юрьевца.К примеру, жители поселков Вяткино и Байгуши Судогодского района, а также сразу нескольких сел Суздальского района от нескольких часов до суток сидели без света, горячей воды и отопления.

— Не успел снег на провода лечь — уже без света и воды сидим. Сидим при свечах, электроплита не работает. И когда же дадут свет? Никто не знает? — задавались вопросами жители Вяткино.

— В многоквартирных домах отключение было не больше чем на 2 часа. Данные подтверждены диспетчерской службой. Вяткино сейчас функционирует. Но энергетики информацию нам в полном объеме не дают. Абсолютное игнорирование, – подчеркнул в разговоре с «Призывом» Валерий Сафронов, глава Вяткинского сельского поселения. – За подачу в населенный пункт электроэнергии отвечает «МРСК — Владимирэнерго» и «ВОЭК». В отношении последнего могу сказать, что проблему они решили в течение дня, а что касается «МРСК» – не так оперативно, как хотелось бы.

Для восстановительных работ «Владимирэнерго» направило 17 бригад, 18 единиц техники и 49 человек.

— По линии «МРСК» сейчас напряжение есть, – ответили в пресс-службе компании «Владимирэнерго». — Вчера отключений было много. Мы в эти дни находились в режиме повышенной готовности. Сейчас весь электросетевой комплекс работает в штатном режиме.

На данный момент энергетиками организована деятельность по индивидуальным заявкам потребителей на сетях 0,4 кВ.

В Суздальском районе последствия погодного коллапса решали при поддержке районных чиновников.

Телефон дежурной диспетчерской службы начали обрывать жители сел Филиппуши, Оликово, Кутуково, Богослово, Багриново, Загорье, Зеленье, Новоалександрово. Почти всё Юрьев-Польское направление сидело без света. В Суздальской районной администрации заверили, что на данный момент подача электроэнергии полностью восстановлена.

— Да, действительно обращения были, прошел снегопад с налипанием осадков на провода и ломкой деревьев, — отмечает Александр Авсеенок, замглавы районной администрации по жизнеобеспечению. – Много населенных пунктов было отключено. Пять бригад работало. В нормативные сроки всё восстановили. Сейчас проблемных вопросов нет. Я держал всё лично на контроле. Мы в постоянном контакте с начальником районных электросетей, выходил также на главного инженера «Владимирэнерго», он подключился. Справились своими силами. Всё восстановлено в полном объеме.

Чиновники и энергетики пообещали держать ситуацию на контроле. Ведь подобные ситуации могут повториться. Пока же, по сообщению синоптиков, нашу область ожидают недельные дожди.

Ранее «Призыв» сообщал, что детский садик в селе Второво Камешковского района пришлось закрыть из-за отсутствия газификации и тепла в группах.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»