Власти Владимира оспорят полумиллионный штраф за скандальную инсталляцию

Власти областного центра готовы оспорить полумиллионный штраф за скандальную инсталляцию «Я люблю Владимир», аттракционы и домики-шале, которые располагались в центре города. Все эти конструкции были установлены в охранной зоне объектов культурного наследия памятников ЮНЕСКО. И там, по мнению представителей Министерства культуры, им не место. Дело дошло до суда. В результате муниципальное казенное учреждение «Благоустройство», которое является пользователем земли, оштрафовали. Сейчас мэрия готова обжаловать это решение.

— В жалобе мы прямо указали, что МКУ «Благоустройство» полностью финансируется из муниципального бюджета. И для нас, честно скажем, важна каждая копейка. А назначив штраф в полмиллиона рублей, суд не принял во внимание, откуда будут взяты эти деньги — пояснил «Призыву» руководитель управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира Александр Карпилович, — Если придется по решению суда заплатить 500 тысяч рублей, это негативным образом скажется на выполнение коммунальных обязательств. Надеюсь, что нам удастся прекратить административное дело и отменить решение Фрунзенского районного суда Владимира.

По словам Александра Карпиловича, постановление суда не было основано на приказе Министерства культуры. В документе, заверяют в мэрии, нет прямого запрета на размещение подобных конструкций в зоне объектов культурного наследия памятников ЮНЕСКО. Кроме того, на последнем заседании представитель ведомства неожиданно предложил признать правонарушение незначительным и ограничиться устным замечанием.

Прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава преступления просил и представитель «Благоустройства».

Юрист муниципального учреждения настаивал на том, что состав нарушения должен включать в себя действие (например, размещение конструкций в охранной зоне), а им вменили бездействие: не предприняли мер по недопущению нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Кроме того, подчеркивал ответчик, инсталляция и ярмарочные композиции были размещены на городской праздник.

В ближайшее время апелляцию рассмотрит Владимирский областной суд. Тогда и станет понятно, будет или нет городской бюджет платить 500 тысяч за ярмарочные аттракционы и инсталляцию.

Ранее «Призыв» сообщал, что в самом центре Владимира зацвела сакура. Оказалось, что это управление наружной рекламы смоделировало новый арт-объект, чтобы презентовать его городу.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»